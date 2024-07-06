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У мигрантов новая уловка, они надевают форму с символикой и качают права в отношении местных

У мигрантов новая уловка, они надевают форму с символикой и качают права в отношении местных

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. У мигрантов новая уловка. Теперь некоторые переодеваются в форму и рассказывают, что они участники SVO.

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Комментарии
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igor kim
России сейчас необходимо очистится от всего, что ее губит, в том числе и от всех мигрантов.
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3 час.
A
Antanas
Прямо на СВО.Рыть окопы готов.👍👍👍👍👍.
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1 час.
ninikooo Митусова
К ратью окопов на СВО готов! Всех в камуфляже « незаменимых» отлавливать и сразу на СВО!!
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57 мин.

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