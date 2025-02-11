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Зеленский хочет обменять Курскую область на украинские территории: что произошло в зоне СВО 11 февраля

Зеленский хочет обменять Курскую область на украинские территории: что произошло в зоне СВО 11 февраля

МОСКВА, 11 февраля, ФедералПресс. Владимир Зеленский хочет обменять захваченную ВСУ часть Курской области на украинские территории, российские войска начали наводить понтонные переправы через реку Оскол под Харьковом, шеф Пентагона отказался объявить новую помощь Киеву на «Рамштайне».

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