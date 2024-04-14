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Настасья Самбурская возглавила спин-офф сериала «Макс и Гусь»

Настасья Самбурская возглавила спин-офф сериала «Макс и Гусь»

Настасья Самбурская играет главную роль в криминальной комедии Дениса Павлова «Либидо», сообщает пресс-служба кинокомпании «Вселенная кино», приступившей к съемкам картины вместе с компанией «Ящер Пикчерс».

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