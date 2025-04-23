Как могли бы выглядеть персонажи из наших любимых сказок, если бы их сыграли звезды Голливуда

Мы очень любим представлять альтернативные реальности. Что, если бы герои старых фильмов жили бы в наше время? Или как они могли бы выглядеть, если бы превратились в котов? Вот, например, сегодня нам захотелось создать мир, в котором наших любимых сказочных персонажей сыграли голливудские актеры.