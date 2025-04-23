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Проба 2

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Как могли бы выглядеть персонажи из наших любимых сказок, если бы их сыграли звезды Голливуда

Как могли бы выглядеть персонажи из наших любимых сказок, если бы их сыграли звезды Голливуда

Мы очень любим представлять альтернативные реальности. Что, если бы герои старых фильмов жили бы в наше время? Или как они могли бы выглядеть, если бы превратились в котов? Вот, например, сегодня нам захотелось создать мир, в котором наших любимых сказочных персонажей сыграли голливудские актеры.

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