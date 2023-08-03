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Как мифология разрушается... всего лишь одним видео...

Как мифология разрушается... всего лишь одним видео...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Все мы, выросшие в СССР, помним мифологию грузинского горного орла, настоящего мужчины, который женщину не обидит, ребёнка спасет, в драку ввяжется только для того, чтобы защитить ту же женщину или спасти того же ребёнка, бла-бла-бла.

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