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«Вашингтон» вышел в плей-офф НХЛ. Букмекеры уверены, что клуб Овечкина вылетит в первом раунде от «Рейнджерс»

«Вашингтон» добыл путевку в плей-офф НХЛ в заключительном матче сезона с «Филадельфией» (2:1). «Столичные» заняли 2-е место в зоне wild card Восточной конференции, набрав 91 очко в 82 матчах.

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