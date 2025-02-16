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Царьград

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Пожар на Чернобыльской АЭС произошел из-за пластиковой обшивки крыши

Пожар на Чернобыльской АЭС произошел из-за пластиковой обшивки крыши

Пожары на укрытии Чернобыльской АЭС после удара беспилотника ещё продолжаются.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о продолжающихся пожарах на укрытии Чернобыльской атомной электростанции после атаки БЛПА.

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