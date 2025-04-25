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После развода Константин Меладзе похудел до неузнаваемости

После развода Константин Меладзе похудел до неузнаваемости

Первое появление Константина Меладзе после развода и эмиграции шокировало поклонников. Лондон, Royal Albert Hall – место, где музыка оживает, и где на днях произошло долгожданное возвращение Константина Меладзе в свет.

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