После развода Константин Меладзе похудел до неузнаваемости

Первое появление Константина Меладзе после развода и эмиграции шокировало поклонников. Лондон, Royal Albert Hall – место, где музыка оживает, и где на днях произошло долгожданное возвращение Константина Меладзе в свет.
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