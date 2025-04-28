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  • Вадим Скоробогатов
    Слово "умный"..надо бы ковычками отметить.Ничего, кроме дро...
  • Александр
    👍"Боевые буряты". ...
  • Анатолий Страшко
    Читать этого сального дядю неприятно. Не то что видеть. Этот стратег ведь довоевался до того , что его выгнали из арм...Ничего, кроме дро...

Ким Чен Ын подтвердил отправку войск КНДР в Росси.

Ким Чен Ын подтвердил отправку войск КНДР в Росси.

Теперь официально. Товарищ Ким Чен Ын подтвердил отправку северокорейских войск в Россию.Товарищ Ким Чен Ын на основании анализа и оценки сложившейся обстановки пришёл к выводу, что она подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между КНДР и РФ, и принял решение о направлении наших вооружённых сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторонуСами северокорейские войска применялись исключительно на территории РФ и на территорию Украины не переходили.

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