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Мировое обозрение

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Решить проблему женских уборных нелегко – для этого нужны новые приемы

Решить проблему женских уборных нелегко – для этого нужны новые приемы

Во время недавнего исследования, проведенного газетой "Верховенство права" (法治日报), выяснилось, что на праздниках или выходных перед женскими туалетами в любых туристических местах или больших торговых центрах выстраивается длинная очередь.

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