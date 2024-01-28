Решить проблему женских уборных нелегко – для этого нужны новые приемы

Во время недавнего исследования, проведенного газетой "Верховенство права" (法治日报), выяснилось, что на праздниках или выходных перед женскими туалетами в любых туристических местах или больших торговых центрах выстраивается длинная очередь.
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