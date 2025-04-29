Голос истории: в Казани открылась выставка плакатов времен Великой Отечественной

Автор: Дмитрий Киселев Фото: © «Татар-информ» На площадке музейно-образовательногоо центра «История юстиции» филиала Национального музея Республики Татарстан открылась выставка «Мы победили!», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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