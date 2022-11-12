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Гран-при Великобритании. Михара, Левито, Губанова, Куракова, Ю Ен, Теннелл выступят с произвольными программами

13 ноября в британском Шеффилде на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами.

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