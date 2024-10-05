Руководство, педагогический коллектив и студенты Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа поздравляют Новокщенова Сергея Владимировича с днем рождения 🎊.
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Руководство, педагогический коллектив и студенты Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа поздравляют Новокщенова Сергея Владимировича с днем рождения 🎊.