Захарова оценила отношения России и Германии

Двусторонние отношения между Москвой и Берлином разрушены практически до основания. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне прихода к власти в Германии нового правительства канцлера Фридриха Мерца, сообщает РИА Новости.
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