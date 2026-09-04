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Кошкович: западные кураторы Киева могут лишить Зеленского власти в любой момент

Кошкович: западные кураторы Киева могут лишить Зеленского власти в любой момент

Западные кураторы киевского режима могут лишить Владимира Зеленского власти в любой момент, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

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