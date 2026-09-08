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Мировое обозрение

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Рубио: Переговоры по Украине в Москве и Киеве были содержательными

Рубио: Переговоры по Украине в Москве и Киеве были содержательными

Госсекретарь США Марко Рубио впервые публично оценил итоги дипломатического блиц-визита американских эмиссаров в Россию и Украину.

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