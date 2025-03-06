«Куда уйдут мундепы»: Госдума приняла закон о местном самоуправлении.

ВР

Владимир Рогожин

Мне непонятно существование муниципальных депутатов работающих на постоянной основе.какие функции они могут выполнять при принятых конституцией вертикали власти.Понятны функции депутатов общественников- собраться раз в квартал и обсудить пополнение бюджета и его использование.Иногда проводить депутатский контроль за исполнением бюджета