Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    в своей семье командуйтеЭто в России проб...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Слушайте меня, понятливый вы наш, прекратите полемику не по теме статьи!Это в России проб...
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    и приведите доказательства  ваших обвинений а не просто так языком болтайте если просто не понимаете многих вещей ...Это в России проб...

«Куда уйдут мундепы»: Госдума приняла закон о местном самоуправлении.

«Куда уйдут мундепы»: Госдума приняла закон о местном самоуправлении.

Заседание Госдумы. Фото: duma.gov.ru Госдума в третьем чтении приняла закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», регионам придется сделать выбор, сообщает REX 5 марта.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Без денег это не власть.
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1 д.
Людмила Фирстова
Регина, поясните что вы имеете ввиду
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1 д.
ВР
Владимир Рогожин
Мне непонятно существование муниципальных депутатов работающих на постоянной основе.какие функции они могут выполнять при принятых конституцией вертикали власти.Понятны функции депутатов общественников- собраться раз в квартал и обсудить пополнение бюджета и его использование.Иногда проводить депутатский контроль за исполнением бюджета
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22 час.
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