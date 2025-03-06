Заседание Госдумы. Фото: duma.gov.ru Госдума в третьем чтении приняла закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», регионам придется сделать выбор, сообщает REX 5 марта.
«Куда уйдут мундепы»: Госдума приняла закон о местном самоуправлении.
Комментарии
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Регина Толстоброва
Без денег это не власть.
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1 д.
Людмила Фирстова
Регина, поясните что вы имеете ввиду
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1 д.
ВР
Владимир Рогожин
Мне непонятно существование муниципальных депутатов работающих на постоянной основе.какие функции они могут выполнять при принятых конституцией вертикали власти.Понятны функции депутатов общественников- собраться раз в квартал и обсудить пополнение бюджета и его использование.Иногда проводить депутатский контроль за исполнением бюджета
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22 час.
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