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Царьград

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Экс-глава Еврокомиссии вернулся спустя семь лет в костюме петуха: В ЕК объяснили

Экс-глава Еврокомиссии вернулся спустя семь лет в костюме петуха: В ЕК объяснили

Экс-глава Еврокомиссии спустя семь лет вернулся в соцсеть X. В аккаунте было опубликовано фото политика в костюме петуха.

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