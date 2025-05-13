Орбан: спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии

Скоординированная клеветническая акция против Венгрии была предпринята украинскими спецслужбами, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан 13 мая в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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