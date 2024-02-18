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За рулем

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Вазовскую «классику» задумали перевыпустить в новом стиле

Вазовскую «классику» задумали перевыпустить в новом стиле

Нижеизложенная информация буквально во всем отчетливо напоминает первоапрельскую шутку, но плохая новость в том, что до апреля еще далеко, а хорошая – в том, что известие, по всей видимости, является чистой правдой.

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