Вазовскую «классику» задумали перевыпустить в новом стиле

Нижеизложенная информация буквально во всем отчетливо напоминает первоапрельскую шутку, но плохая новость в том, что до апреля еще далеко, а хорошая – в том, что известие, по всей видимости, является чистой правдой.
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