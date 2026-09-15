«Мне ничего не будет!» Агрессивная мигрантка наехала на мужчину за просьбу показать документы на мясо, от которого сильно воняло

История о том, как обычный поход за продуктами в Уфе едва не обернулся порчей на смерть. Покупатель всего лишь вежливо попросил документы на откровенно гнилое мясо, но вместо сертификатов качества получил от иностранной специалистки порцию отборных проклятий и пожелания умереть от рака.
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Что с Россией сделали..
Халяль, да? Так что, она муслимка?
А как ислам относится к колдовству и что написано в коране о проклинающих?
Давно пора взять пример с ОАЭ и саудитов.
Там действует простое правило - если мигрант вступил в конфликт (не важно какого уровня - словесный или физический), то мигрант подлежит немедленной депортации, если местному не нанесен никакой физический ущерб, а если нанесен - то суд и потом соответственно с решением суда тюрьма (или виселица как было совсем не давно!), штраф и последующая депортация.
А вопрос правомерности действий местного рассматривается отдельно и как правило в его пользу!
Для мигрантов должно быть четкое наказание - перешел дорогу не в том месте, не так посмотрел на местного - депортация всей членов семьи и однофамильцев!
А уж если поднял руку на местного - суд, штраф или тюрма с последующей депортацией. Но семья на выезд - в любом варианте и немедленно!
ДОЖИЛИ БЛЯ.....