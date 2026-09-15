«Мне ничего не будет!» Агрессивная мигрантка наехала на мужчину за просьбу показать документы на мясо, от которого сильно воняло

История о том, как обычный поход за продуктами в Уфе едва не обернулся порчей на смерть. Покупатель всего лишь вежливо попросил документы на откровенно гнилое мясо, но вместо сертификатов качества получил от иностранной специалистки порцию отборных проклятий и пожелания умереть от рака.