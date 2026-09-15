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«Мне ничего не будет!» Агрессивная мигрантка наехала на мужчину за просьбу показать документы на мясо, от которого сильно воняло

«Мне ничего не будет!» Агрессивная мигрантка наехала на мужчину за просьбу показать документы на мясо, от которого сильно воняло

История о том, как обычный поход за продуктами в Уфе едва не обернулся порчей на смерть. Покупатель всего лишь вежливо попросил документы на откровенно гнилое мясо, но вместо сертификатов качества получил от иностранной специалистки порцию отборных проклятий и пожелания умереть от рака.

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Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

Давно пора взять пример с ОАЭ и саудитов.
Там действует простое правило - если мигрант вступил в конфликт (не важно какого уровня - словесный  или физический), то мигрант подлежит немедленной депортации, если местному не нанесен никакой физический ущерб, а если нанесен - то суд и потом соответственно с решением суда тюрьма (или виселица как было совсем не давно!), штраф и последующая депортация.
А вопрос правомерности действий местного рассматривается отдельно и как правило в его пользу!
Для мигрантов должно быть четкое наказание - перешел дорогу не в том месте, не так посмотрел на местного - депортация всей членов семьи и однофамильцев!
А уж если поднял руку на местного - суд, штраф или тюрма с последующей депортацией. Но семья на выезд - в любом варианте и немедленно!