Политолог рассказал, какие регионы России могут стать следующей мишенью Украины Очередная «песнь» о переговорах, которую снова тиражируют западные и украинские СМИ, есть не что иное, как попытка выиграть время и выбрать направление для нового удара вглубь России, считает политолог, автор Telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов.