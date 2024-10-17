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Политолог рассказал, какие регионы России могут стать следующей мишенью Украины

Политолог рассказал, какие регионы России могут стать следующей мишенью Украины

Политолог рассказал, какие регионы России могут стать следующей мишенью Украины Очередная «песнь» о переговорах, которую снова тиражируют западные и украинские СМИ, есть не что иное, как попытка выиграть время и выбрать направление для нового удара вглубь России, считает политолог, автор Telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов.

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