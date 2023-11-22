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ХАМАС: двух захваченных россиянок освободят после прекращения огня в Газе

ХАМАС: двух захваченных россиянок освободят после прекращения огня в Газе

Руководитель отдела внешних связей палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Басем Наим сообщил РИА Новости, что захваченные группировкой россиянки будут освобождены после вступления в силу режима прекращения огня.

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