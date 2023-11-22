ХАМАС: двух захваченных россиянок освободят после прекращения огня в Газе

Руководитель отдела внешних связей палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Басем Наим сообщил РИА Новости, что захваченные группировкой россиянки будут освобождены после вступления в силу режима прекращения огня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии