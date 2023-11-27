Министр Кархи: Израиль и Маск договорились об использовании Starlink в Газе

Министр связи Израиля Шломо Кархи сообщил, что есть предварительная договоренность с американским бизнесменом и владельцем соцсети X Илоном Маском по поводу использования спутниковой связи Starlink в секторе Газа.
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