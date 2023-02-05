Закон и Порядок

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  • sozopolpiter воробьев
    а что, накрыть сию базу чем-нибудь ракетно-артиллерийским уже никак? скажем, ТОС-очкой или вакуумками...СВР: США планирую...
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Национальный вопрос: программа «деколонизации» России в теории и на практике

Национальный вопрос: программа «деколонизации» России в теории и на практике

27 января в издании Euractiv была опубликована статья бывшего министра иностранных дел, а ныне представителя Польши в Европарламенте Фотыги под названием «Распад Российской Федерации менее опасен, чем сохранение её под властью преступников».

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