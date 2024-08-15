Диверсия на «Северных потоках» — дело рук самостийных дайверов? Комментарий Георгия Бовта

Немецкие следователи считают причастными к подрыву шестерых дайверов. Политолог рассуждает о новом повороте в следствии вокруг взрыва газопроводовВ Генпрокуратуре Германии заявили, что не высказываются относительно ордера на арест украинского дайвера по делу о подрыве «Северных потоков», о котором сообщали немецкие и американские СМИ.
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