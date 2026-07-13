Путин сравнил информационные атаки на Россию с методами Геббельса

Глава государства Владимир Путин, выступая на форуме Народного фронта «Все для Победы!», провел параллель между современными попытками воздействия на сознание россиян и методами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.
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