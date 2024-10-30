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Звезда "Интернов" Александр Ильин экстренно госпитализирован

Звезда "Интернов" Александр Ильин экстренно госпитализирован

Его направили на экстренную операцию.Актёр Александр Ильин, получивший широкую известность по роли интерна Семёна Лобанова в сериале "Интерны", экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц после жалоб на сильные боли.

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