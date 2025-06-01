Что посмотреть сибирякам летом: новые видеопроекты с земляками

Лето – это пора отпусков, просмотра интересного контента и встреч с друзьями. «ФедералПресс» подготовил подборку фильмов, сериалов и шоу, в каждом из которых приняли участие земляки из СФО и после знакомства с которыми точно будет что обсудить в компании.