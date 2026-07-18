Самые крепкие звёздные пары: Цыгановы, Певцовы, Боярские - в чём секрет их отношений

В мире шоу-бизнеса громкие романы вспыхивают регулярно, а вот долгие браки встречаются гораздо реже. Тем интереснее семьи, которые десятилетиями проходят через славу, испытания и внимание публики, сохраняя уважение друг к другу.
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