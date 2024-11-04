Режиссер Никита Михалков раскритиковал «Первый канал» за выпуск в эфир фильма 90-летнего телеведущего Владимир Познер «Турецкая тетрадь».
Фильм Познера может привести к отставке Эрнста
Комментарии
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Елена Верия
Михалков прав!
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1 д.
СХ
Сергей Храмов
Все какие о инострстранные фамилии Эрнст и Пизнер, и засилие иностранцев а где Иванов Сидоров Петров фамилии в СМИ? РВСН.
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1 д.
Олег Егоров
До каких пор это дерьмо будет вякать? (Познер и ему подобные)
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1 д.
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