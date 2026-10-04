В Подмосковье водителей оштрафовали на 5,9 млн рублей за стоянку на газонах

В сентябре в Московской области оштрафовали более 1,5 тысячи водителей за стоянку на газонах, у контейнерных площадок и на детской площадке, а общая сумма взысканий составила 5 миллионов 930 тысяч рублей.
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