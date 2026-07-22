Индия: по меньшей мере один человек был убит возле Лал Чоук в Анантнаге, союзной территории Джамму и Кашмира, ранним утром по местному времени после того, как предполагаемый боевик открыл огонь; расследование продолжалось.
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