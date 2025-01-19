Эксперты: Трамп может частично снять санкции против России

Избранный президент США Дональд Трамп может «закрывать глаза» на расчёты через систему SWIFT, а также снять некоторые действующие ограничения с финансового сектора России, предположили экспертыMandel Ngan/AFP/Getty Images читайте на monocle.
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