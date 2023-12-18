Как оказалось, американские F-35 и F-25 вовсе не невидимки. Этот оглушительный доклад Турции должен был носить статус "совершенно секретно", но, как это часто бывает, стал достоянием общественности.
Турки испортили США всю секретность: F-35 и F-25( правильно F- 22) проиграли русским
Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Во-первых, финансовые поступления, во-вторых, за бугор военная техника поступает "кастрированной", а особо ценные блоки с элементами неизвлекаемости.😂😂😂
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21 час.
Россиянин
Блоки сгорают при попытке вскрытия.
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17 час.
m
mlee
Секрет Полишинеля. Алмазу, разумеется, известны эпр и эпюры профилей изделий вероятного противника. Однако такая гласность приятна, и это не пустячок. F16 небратьев - чуть запоздавший маркетинговый подарок к юбилею фирмы...
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8 час.
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