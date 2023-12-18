Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    В принципе к этому все и идёт.Странный подтекст...
  • Андрей
    первый канал не смотрю от слова совсем.В Государственном...
  • Ed
    Как ебнутость мозга порождает сходство хари, поразительно. Похоже, что эти чудеса с поведением на основе генетических...Русофобы в регион...

Турки испортили США всю секретность: F-35 и F-25( правильно F- 22) проиграли русским

Турки испортили США всю секретность: F-35 и F-25( правильно F- 22) проиграли русским

Как оказалось, американские F-35 и F-25 вовсе не невидимки. Этот оглушительный доклад Турции должен был носить статус "совершенно секретно", но, как это часто бывает, стал достоянием общественности.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Во-первых, финансовые поступления, во-вторых, за бугор военная техника поступает &quot;кастрированной&quot;, а особо ценные блоки с элементами неизвлекаемости.😂😂😂
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21 час.
Россиянин
Блоки сгорают при попытке вскрытия.
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17 час.
m
mlee
Секрет Полишинеля. Алмазу, разумеется, известны эпр и эпюры профилей изделий вероятного противника. Однако такая гласность приятна, и это не пустячок. F16 небратьев - чуть запоздавший маркетинговый подарок к юбилею фирмы...
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8 час.

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