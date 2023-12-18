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Закон и Порядок

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  • Grandad
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Турки испортили США всю секретность: F-35 и F-25 проиграли русским

Турки испортили США всю секретность: F-35 и F-25 проиграли русским

Как оказалось, американские F-35 и F-25 вовсе не невидимки. Этот оглушительный доклад Турции должен был носить статус "совершенно секретно", но, как это часто бывает, стал достоянием общественности.

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Комментарии
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Grandad
Что за загадочный самолет F-25? Знаю лишь F. 25 фоккер германский. Да, еще под индексом F. 25 в психиатрии значится шизофрения.
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