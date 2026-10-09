Площадка ТехноГТО в СевГУ вошла в число лучших в России по числу золотых знаков

Площадка ТехноГТО на базе СевГУ стала второй в России по количеству выданных золотых знаков отличия.Площадка ТехноГТО на базе СевГУ стала второй в России по количеству выданных золотых знаков отличия.
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