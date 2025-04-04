Российские военные заблокировали порты Николаевской области Украины

Со слов губернатора Херсонской области, противнику перекрыли выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокировали ВС РФ с Кинбурнского полуострова.
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