Российские военные заблокировали порты Николаевской области Украины

Со слов губернатора Херсонской области, противнику перекрыли выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокировали ВС РФ с Кинбурнского полуострова.