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В Брянской области мужчина погиб и двое ранены в результате ударов дронов ВСУ

В Брянской области мужчина погиб и двое ранены в результате ударов дронов ВСУ

В деревне Случок Стародубского муниципального округа Брянской области мужчина погиб в результате удара дрона-камикадзе ВСУ, ещё две женщины получили ранения в посёлке Климово, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

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