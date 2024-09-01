Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мигранты захватывают Новосибирск: Русских заставляют учить киргизский

Мигранты захватывают Новосибирск: Русских заставляют учить киргизский

Россия находится в состоянии демографического кризиса. Проблему необходимо решать, а мигрантов — ассимилировать.

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Комментарии
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Русский Империалист
Двуногие сразиаты до сих пор не покаялись за этно- и геноцид русских в 90-х.. И не имея ни стыда, ни совести ползут к наи , как клопы, чтобы на халяву жировать. Но это не их вина, а наших продажных чиновников, которые хотят развалить  РФ и заместить русских двуногими сразиатами.😡🇷🇺
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52 мин.
Сергей Трофимов
вон из России мусульманофашистов иначе оккупация России продолжится и России не станет
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47 мин.
Авас Анекак
всех черножопых повесить в месте с чиновниками
Ответить
15 мин.

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