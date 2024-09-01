Русский Империалист

Двуногие сразиаты до сих пор не покаялись за этно- и геноцид русских в 90-х.. И не имея ни стыда, ни совести ползут к наи , как клопы, чтобы на халяву жировать. Но это не их вина, а наших продажных чиновников, которые хотят развалить РФ и заместить русских двуногими сразиатами.😡🇷🇺