Выставка меховых изделий пройдет в Уссурийске 16-17 октября

Выставка шуб "Меховые традиции" в Уссурийске состоится 16-17 октября в МЦ "Горизонт". Уссурийцам предлагают подготовиться к зиме уже сейчас, выбрав меховые изделия из всего многообразия выставки.
Популярные статьи
- Специализированный класс от белорусского тракторного завода открыли в уссурийской ПГСХА
- В филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» работает выставка, посвященная истории тельняшки
- "Новый канал удачи": 3 знака зодиака полностью затянет в воронку счастья в ближайшие дни
Свежие комментарии