Филипп Киркоров, народный артист России, считает, что его воспринимают как сложного человека из-за недостоверных публикаций.
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