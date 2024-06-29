Стало известно, от чего умирали омичи в 2023 году. Из-за внешних причин умерли 2 225 омичей. Свели счеты с жизнью 203 человека, 193 жителя погибли от отравления алкоголем.
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Стало известно, от чего умирали омичи в 2023 году. Из-за внешних причин умерли 2 225 омичей. Свели счеты с жизнью 203 человека, 193 жителя погибли от отравления алкоголем.