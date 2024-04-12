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Выберут ли заново Урсулу фон дер Ляйен и чем закончился бунт против нее в Европарламенте

Выберут ли заново Урсулу фон дер Ляйен и чем закончился бунт против нее в Европарламенте

Сегодня 741 прочитал В этом году году пройдут выборы в Европейский парламент. Избиратели 27 стран-членов ЕС будут голосовать с 6 по 9 июня 2024 года.

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