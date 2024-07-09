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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Я безработный, но не на пенсии”: создатель Bayonetta и Devil May Cry рассказал о своем ...

“Я безработный, но не на пенсии”: создатель Bayonetta и Devil May Cry рассказал о своем ...

“Я безработный, но не на пенсии”: создатель Bayonetta и Devil May Cry рассказал о своем будущем в игровой индустрииВ прошлом году стало известно, что именитый японский дизайнер Хидэки Камия покинул студию Platinum Games, основанную им вместе с бывшими коллегами из Capcom в 2007 году.

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