“Я безработный, но не на пенсии”: создатель Bayonetta и Devil May Cry рассказал о своем будущем в игровой индустрииВ прошлом году стало известно, что именитый японский дизайнер Хидэки Камия покинул студию Platinum Games, основанную им вместе с бывшими коллегами из Capcom в 2007 году.