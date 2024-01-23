Доцент Осянин: спрос на жилье в РФ может снизиться к весне 2024 года

Спрос на жилье в России может снизиться к весне 2024 года, рассказал агентству Rex доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.
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