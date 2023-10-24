В НАТО признали невозможность обеспечить безопасность инфраструктуры на Балтике

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Стокгольме, что НАТО не может гарантировать стопроцентную безопасность подводной инфраструктуры стран-членов альянса, так как это десяток тысяч километров подводных трубопроводов и кабелей.
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