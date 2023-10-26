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Лавров: Россия пока не видит перспектив для конструктивного разговора с Западом

Лавров: Россия пока не видит перспектив для конструктивного разговора с Западом

Москва пока не видит перспектив для конструктивного разговора с западной стороной. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.

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