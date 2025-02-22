Зампред Совета Безопасности РФ считает, что это единственным разумным выходом для киевского режима Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новая администрация Трампа не «совсем не уважает» киевский режим.
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