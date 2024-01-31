Не пришел в военкомат – тебе не жить… спокойно: украинцы в шоке от нового закона о мобилизации

В случае уклонения, процедура наложения наказаний стала более сложной. Полиция должна в течение 15 дней разыскать военнообязанного, а затем руководитель военкомата должен направить требование через электронный кабинет или почту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Танк мчал огородами: прояснения по Авдеевке, продвижение ВС РФ, страшные откровения пленных
- В Запорожье уничтожены «Вампир» и «Краб», за сутки ВСУ потеряли около тысячи солдат: новости с фронта за 25 января
- Внимание! Противник отступает на Купянском направлении: ВС РФ зашли в Кисловку, фронт посыпался
Свежие комментарии